Terekam CCTV, Bocah di Kenjeran Jadi Korban Jambret hingga Terjatuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi penjambretan terhadap seorang bocah di kawasan Kenjeran, Surabaya, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Korban diketahui masih berusia anak-anak dan mengalami insiden nahas usai handphone miliknya dirampas pelaku.

Dalam rekaman CCTV berdurasi 37 detik, terlihat empat bocah tengah mengendarai sepeda listrik di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Kamis (28/5) malam.

Tak lama kemudian, seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor matik muncul dari arah belakang.

Pelaku mendekati para bocah tersebut, lalu secara tiba-tiba merampas handphone milik salah satu korban.

Akibat kejadian itu, korban langsung terjatuh dari sepeda listriknya, sedangkan teman korban tampak berusaha menstabilkan kendaraan agar tidak ikut terjatuh.

Korban sempat berusaha mengejar pelaku. Namun, pelaku berhasil melarikan diri setelah memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sambil membawa kabur handphone milik korban.

Baca Juga: Kepala Dusun di Sampang Ditangkap Seusai Jambret Menewaskan Nenek di Pamekasan

Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Andriastanto membenarkan adanya peristiwa penjambretan tersebut. Meski belum ada laporan resmi dari pihak korban, polisi tetap bergerak melakukan penyelidikan.

“Meskipun kami belum menerima laporan resmi dari pihak korban, namun kami tidak tinggal diam,” ujar Yuyus saat dikonfirmasi, Jumat (29/5).