Pelajar di Pasuruan Tusuk Teman Sekelas, Diduga Capek Dirundung

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kasus dugaan penganiayaan terhadap anak terjadi di Dusun Sengkan, Desa/Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang (26/5).

Seorang Pelajar MTs berinisial DM warga setempat menjadi korban penusukan oleh teman sekelasnya sendiri ASF (14).

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB di pinggir jalan sekitar lokasi.

“Korban mengalami luka akibat ditusuk beberapa kali dan sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Sukorejo sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit,” kata Joko, Rabu (27/5).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terduga pelaku mengaku sering menjadi korban perundungan atau bullying oleh korban.

“Korban dan terduga pelaku diketahui sama-sama berstatus pelajar di MTs Ma’arif Sukorejo,” ungkapnya.

Dia menambahkan insiden itu terjadi setelah pulang sekolah, korban berada di luar pagar sekolah.

“Terduga pelaku tiba-tiba menyerang korban menggunakan pisau dan menusuk tubuh korban beberapa kali,” ujarnya.