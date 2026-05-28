Kembali Bikin Resah Warga Magetan, Polisi Buru Komplotan Maling Sepeda Gunung

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Komplotan maling spesialis sepeda gunung kembali beraksi di Kabupaten Magetan. Setelah sebelumnya mencuri empat sepeda milik warga di Jalan Tripandita, pelaku kini menyasar kawasan Perumahan KPR Selosari Baru RW 08, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan.

Korban terbaru adalah Hendriyanto, Ketua Takmir Masjid Al Aqsha KPR Selosari Baru. Sepeda gunung miliknya hilang digondol maling pada Senin dini hari (25/5) sekitar pukul 01.00 WIB.

Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV warga. Dalam rekaman terlihat dua pria beraksi secara cepat dan terorganisir. Satu pelaku masuk ke area rumah untuk mengeluarkan sepeda dari balik pagar, sedangkan pelaku lain menunggu di luar sebelum membawa kabur sepeda tersebut.

Maraknya kasus pencurian sepeda gunung tersebut membuat warga Magetan resah dan mulai khawatir terhadap keamanan lingkungan mereka, terutama pada malam hingga dini hari.

Kapolsek Magetan AKP Ika Wardani membenarkan adanya laporan pencurian tersebut. Saat ini, polisi bersama tim Resmob masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku.

“Iya, teman-teman masih bersama Resmob melakukan pendalaman,” ujar Ika saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Polisi juga akan meningkatkan patroli di kawasan permukiman guna mengantisipasi aksi pencurian serupa.

“Kami tingkatkan patroli di jam-jam rawan di perumahan-perumahan serta mengingatkan warga untuk mengaktifkan kembali pos kamling,” kata dia.