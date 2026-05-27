KPK Dalami Peran Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Jatim

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran anggota DPR RI periode 2024-2029 Anwar Sadad dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Anwar Sadad diketahui merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan enam saksi pada Selasa.

Baca Juga: KPK Periksa Dua Anggota DPRD Bangkalan dan Pamekasan Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim

“Semua saksi hadir. Pemeriksaan saksi terkait tersangka AS, dan didalami soal pengelolaan dana maupun pelaksanaan kegiatan pokmas,” kata Budi di Jakarta, Selasa (26/5).

Enam saksi yang diperiksa yakni NJB selaku pengurus Yayasan Bunga Tanjung, MHA dari Yayasan Darul Ulum Paiton, ZAM dari Pondok Pesantren Nurul Hasan, ABH selaku Ketua Pokmas Nyiur Jaya, SAA Ketua Pokmas Sejahtera Berkarya, serta SUG Ketua Pokmas Ikmarish.

KPK saat ini tengah mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim.

Baca Juga: Ketua DPRD Magetan Ditetapkan Tersangka Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Pokir

Kasus tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak.

Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka kasus tersebut. Namun, pada 16 Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan untuk salah satu tersangka karena telah meninggal dunia, yakni Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024 Kusnadi (KUS).