Perampok Bersenjata yang Tembak Warga di Gresik Akhirnya Ditangkap, 6 Masih Buron

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelaku perampokan dan penembakan di Desa Krikilan, Driyorejo, Gresik akhirnya diringkus. Pelaku yang diketahui berinisial S (42) itu ditangkap di daerah asalnya Kedungdung, Sampang.

Kanit Resmob Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku.

“Pelaku ditangkap di Sampang setelah sebelumnya menjadi target pencarian kami. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk memburu pelaku lainnya,” ujar Andi, Senin (25/5).

Peristiwa perampokan itu terjadi pada 14 April 2025 siang. Saat itu, korban JR yang bekerja sebagai admin SPBU hendak menyetorkan uang ke bank.

Namun, di tengah perjalanan, korban dihadang pelaku dan komplotannya di kawasan Jembatan Larangan, Desa Krikilan. Dalam aksi tersebut, pelaku juga melepaskan tembakan ke arah warga yang berusaha menolong korban.

Akibat kejadian itu, uang sekitar Rp130 juta milik korban raib dibawa pelaku. Sementara seorang warga berinisial ISK mengalami luka tembak di bagian kaki dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian dengan kekerasan bersama enam orang lainnya yang kini masih dalam pengejaran polisi.

“Pelaku mengakui membawa satu pucuk senjata api dan menembakkannya hingga mengenai kaki korban ISK,” kata Andi.