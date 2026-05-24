Ajak Satpam Mabuk hingga Tertidur, Pria di Tulungagung Curi Perangkat Kantor Disbudpar

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Unit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung menangkap MUA (29), warga Dusun Banyuurip, Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, yang diduga mencuri sejumlah perangkat elektronik di KantorDinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung.

Tersangka diamankan polisi pada Selasa (12/5) sekitar pukul 21.15 WIB di sebuah warung kopi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba mengatakan, MUA diketahui memiliki kios jasa jahit di depan kawasan perkantoran Pemkab Tulungagung, Jalan Laksda Adisucipto Gang 1.

Kedekatan dengan para penjaga kawasan perkantoran dimanfaatkan tersangka untuk melancarkan aksinya.

“Tersangka akrab dengan penjaga perkantoran Pemkab karena memiliki kios di depan lokasi. Dia sering bergaul dengan penjaga,” ujar Andi, Minggu (24/5).

Sebelum beraksi, MUA disebut lebih dulu mempelajari kebiasaan pegawai Disbudpar, termasuk aktivitas lembur di kantor tersebut.

Pada Jumat (1/5) malam, seorang pegawai Disbudpar diketahui masih bekerja lembur. Karena hujan deras, pegawai tersebut tertidur di kantor hingga sekitar pukul 03.00 WIB sebelum akhirnya pulang dan mengembalikan kunci kantor ke pos penjagaan.

Di waktu yang sama, MUA mengajak dua anggota Satpol PP yang berjaga di kawasan perkantoran untuk minum minuman keras bersama tiga temannya.