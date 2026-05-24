Pelaku Pembegalan Pengemudi Ojol di Gresik Ditangkap Kurang dari 24 Jam

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelaku begal terhadap seorang driver ojek online (ojol) di Jalan Kavlingan, Dusun Hendrosalam, Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Gresik akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam.

Pelaku berinisial RHN (33), warga Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, sedangkan korbanya ialah Andy Sebastian Zaini (28) warga Surabaya.

Kapolsek Menganti AKP Arif Rahman menyampaikan pelaku ditangkap di wilayah Semampir, Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (21/5) sekitar pukul 19.00 WIB.

"Pelaku kami tangkap bersama barang bukti sepeda motor milik korban,” ujar AKP Arif, Minggu (24/5).

Dia menjelaskan kasus ini bermula ketika korban menerima order melalui aplikasi pada Rabu (20/5) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Korban menjemput pelaku di kawasan Teluk Bayur, Tanjung Perak, Surabaya, dengan tujuan Dusun Hendrosalam, Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Namun saat tiba di lokasi yang sepi dan minim penerangan, pelaku mulai menjalankan aksinya. Dengan alasan mencari rumah temannya, pelaku mengajak korban berkeliling di jalan kaplingan.

"Saat korban berhenti, pelaku tiba-tiba turun dari motor lalu memukul bagian belakang kepala korban menggunakan pipa besi kecil sepanjang sekitar setengah meter," katanya.