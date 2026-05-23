KPK Periksa 19 Pejabat Pemkab Tulungagung, Dalami Aliran Dana ke Gatut Sunu Wibowo

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam dua hari terakhir.

Pemeriksaan itu dilakukan sebagai pengembangan kasus dugaan korupsi pemerasan dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berlangsung di Polda Jawa Timur.

“Sejak Kamis kami telah memeriksa 19 pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, termasuk Plt Bupati Tulungagung,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Dari total saksi yang diperiksa, sebanyak 13 orang merupakan pejabat eselon II. Sisanya pejabat eselon III dan staf pemerintahan.

KPK mendalami dugaan aliran dana atau pemberian yang diduga mengalir kepada Gatut Sunu Wibowo.

Selain itu, penyidik juga menelusuri mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Tulungagung.

KPK mencurigai adanya pengondisian pemenang proyek meski proses pengadaan disebut telah menggunakan sistem e-Katalog.