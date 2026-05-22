Motor Raib Saat Salat Maghrib, Pemuda Surabaya Kaget Pelaku Ternyata Tetangga Sendiri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pemuda di Kecamatan Simokerto, Surabaya, menjadi korban pencurian sepeda motor saat waktu Salat Maghrib. Ironisnya, pelaku yang membawa kabur kendaraan tersebut ternyata merupakan tetangga korban sendiri.

Pelaku berinisial SA (21) ditangkap polisi usai diduga mencuri Honda Scoopy Stylish warna abu-abu bernopol L 3048 CBI milik NRS (24).

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, kejadian itu berlangsung pada Senin (27/4) sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Kenjeran Gang 6 Surabaya.

“Sepeda motor milik korban yang dipakai orang tuanya untuk melaksanakan Salat Maghrib diparkir di samping Musholla Nur Ilahi,” ujar AKP Hadi Ismanto, Jumat (22/5).

Setelah ibadah selesai, korban mendapati motornya sudah hilang dari lokasi parkir. Korban kemudian mengecek rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian.



“Berdasarkan rekaman CCTV terlihat sepeda motor milik korban diambil oleh pelaku yang diketahui tinggal di gang sebelah rumah korban,” katanya.

Kasus tersebut lalu dilaporkan ke Polsek Simokerto. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil mengamankan SA di kawasan Jalan Kusuma Bangsa Surabaya.

“Pelaku diamankan saat berada di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya, kemudian dibawa ke Polsek Simokerto guna proses hukum lebih lanjut,” jelasnya.