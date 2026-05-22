JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Dipinjam Beli Makan, Motor Pemuda Surabaya Malah Dijual Temannya Sendiri

Dipinjam Beli Makan, Motor Pemuda Surabaya Malah Dijual Temannya Sendiri

Jumat, 22 Mei 2026 – 14:31 WIB
Dipinjam Beli Makan, Motor Pemuda Surabaya Malah Dijual Temannya Sendiri - JPNN.com Jatim
Ilustrasi curanmor terekam CCTV. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Niat membantu teman justru berakhir petaka bagi Alvian Tri Ramadhan (24), warga Benowo, Pakal, Surabaya. Sepeda motor Yamaha N Max merah miliknya raib setelah dipinjam temannya sendiri dengan alasan membeli makan.

Pelaku diketahui bernama Diorama Alamsyah Putra (27), warga Kecamatan Taman, Sidoarjo. Polisi mengungkap, aksi tersebut ternyata bukan yang pertama kali dilakukan pelaku.

Kanitreskrim Polsek Wonocolo Ipda Abdul Rohim menjelaskan, kejadian bermula saat pelaku menghubungi korban dan meminta dijemput di Terminal Bungurasih pada Selasa malam (28/4).

Baca Juga:

“Pelaku mengaku baru pulang dari Kota Malang dan meminta bantuan korban untuk menjemputnya,” ujar Rohim, Jumat (22/5).

Setelah dijemput, pelaku mengajak korban menuju kamar kosnya di kawasan Jalan Wonocolo Gang Benteng 1 Surabaya.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB, pelaku meminjam motor korban dengan alasan hendak membeli makanan.

Baca Juga:

“Pelaku kemudian keluar menggunakan sepeda motor korban dan tidak kembali lagi,” katanya.

Korban yang menunggu berjam-jam akhirnya menyadari dirinya telah ditipu dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Dari hasil penyelidikan, motor tersebut ternyata telah dijual pelaku kepada seorang penadah.

Niat menolong teman berujung buntung. Motor NMax milik pemuda Surabaya digelapkan pelaku bermodus pamit beli makan, ternyata sudah 8 kali beraksi
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pelaku curanmor ditangkap curanmor surabaya pelaku curanmor surabaya pelaku curanmor teman sendiri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU