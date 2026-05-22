Dipinjam Beli Makan, Motor Pemuda Surabaya Malah Dijual Temannya Sendiri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Niat membantu teman justru berakhir petaka bagi Alvian Tri Ramadhan (24), warga Benowo, Pakal, Surabaya. Sepeda motor Yamaha N Max merah miliknya raib setelah dipinjam temannya sendiri dengan alasan membeli makan.

Pelaku diketahui bernama Diorama Alamsyah Putra (27), warga Kecamatan Taman, Sidoarjo. Polisi mengungkap, aksi tersebut ternyata bukan yang pertama kali dilakukan pelaku.

Kanitreskrim Polsek Wonocolo Ipda Abdul Rohim menjelaskan, kejadian bermula saat pelaku menghubungi korban dan meminta dijemput di Terminal Bungurasih pada Selasa malam (28/4).

“Pelaku mengaku baru pulang dari Kota Malang dan meminta bantuan korban untuk menjemputnya,” ujar Rohim, Jumat (22/5).

Setelah dijemput, pelaku mengajak korban menuju kamar kosnya di kawasan Jalan Wonocolo Gang Benteng 1 Surabaya.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 21.00 WIB, pelaku meminjam motor korban dengan alasan hendak membeli makanan.

“Pelaku kemudian keluar menggunakan sepeda motor korban dan tidak kembali lagi,” katanya.

Korban yang menunggu berjam-jam akhirnya menyadari dirinya telah ditipu dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Dari hasil penyelidikan, motor tersebut ternyata telah dijual pelaku kepada seorang penadah.