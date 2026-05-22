Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Wonokromo Surabaya, Pelaku Diduga 1 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perampokan disertai penyekapan terjadi di Toko Emas Berkat, Jalan Pasar Wonokromo 7C, Surabaya, Kamis (21/5) dini hari.

Tiga penghuni toko emas menjadi korban dalam peristiwa tersebut, yakni Untung Wijoto (62), Tjio Asmawati (62), dan Tjio Sioe Gim (70). Ketiganya mengalami luka lebam di bagian wajah dan kepala akibat dipukuli pelaku.

Korban sempat mendapatkan penanganan awal dari PMI di lokasi kejadian sebelum dibawa ke RS Bhayangkara untuk menjalani visum.

Salah seorang saksi, Melvy (27), mengatakan dirinya terbangun saat mendengar suara gaduh menjelang subuh.

“Subuh itu saya keluar, terus lihat Meme (Tjio Asmawati) lebam. Saya lihat ada bercak darah,” kata Melvy di lokasi kejadian.

Menurut dia, aksi perampokan dan penyekapan terungkap setelah korban berteriak meminta tolong dari dalam bangunan toko emas.

Saat itu, seorang penjual bebek potong bernama Bambang yang melintas mendengar suara teriakan dari dalam bangunan.

“Korban yang di dalam teriak-teriak minta tolong. Akhirnya dibuka sama bos suami saya dan Pak Bambang,” ujarnya.