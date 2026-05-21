JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polres Pamekasan Tangkap Komplotan Ibu-Anak Pencuri Emas Lintas Provinsi

Polres Pamekasan Tangkap Komplotan Ibu-Anak Pencuri Emas Lintas Provinsi

Kamis, 21 Mei 2026 – 21:30 WIB
Polres Pamekasan Tangkap Komplotan Ibu-Anak Pencuri Emas Lintas Provinsi - JPNN.com Jatim
Polres Pamekasan menjelaskan pengungkapan kasus pencurian emas lintas provinsi di Mapolres Pamekasan, Kamis (21/5/2026). ANTARA/HO-Polres Pamekasan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan meringkus komplotan ibu dan anak yang diduga menjadi pelaku pencurian emas lintas provinsi.

Kedua tersangka ditangkap di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah sempat kabur usai beraksi di sebuah toko emas di Pamekasan.

Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Pamekasan Ipda Reza mengatakan pengungkapan kasus itu berawal dari rekaman CCTV yang viral di media sosial.

Baca Juga:

“Penangkapan ini berkat rekaman kamera pengintai di lokasi kejadian. Kami langsung melakukan penyidikan dan memburu pelaku,” kata Reza, Kamis.

Aksi pencurian terjadi pada 2 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 WIB di salah satu toko emas di Pamekasan.

Korban kemudian melapor ke polisi pada 9 Mei 2026 setelah mengetahui adanya kehilangan perhiasan emas.

Baca Juga:

Polisi mulai menemukan titik terang setelah menerima rekaman CCTV asli dari pelapor pada 11 Mei 2026.

Dari hasil analisis rekaman tersebut, penyidik berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dan menelusuri arah pelarian mereka.

Polres Pamekasan menangkap ibu dan anak pelaku pencurian emas lintas provinsi setelah rekaman CCTV viral di media sosial
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   komplotan pencuri emas ibu anak pencuri emas Polres Pamekasan pencurian emas pencurian emas lintas provinsi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU