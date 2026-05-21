Toko Emas di Pasar Wonokromo Surabaya Dirampok, 3 Penghuni Disekap dan Terluka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus perampokan terjadi di Toko Emas Berkat, Jalan Pasar Wonokromo 7C, Surabaya, Kamis (21/5) dini hari.

Tiga penghuni toko emas menjadi korban dalam aksi tersebut. Mereka ialah Untung Wijoto (62), Tjio Asmawati (62), dan Tjio Sioe Gim (70).

Ketiganya mengalami luka lebam di bagian wajah dan kepala diduga akibat penganiayaan pelaku.

Korban sempat mendapat penanganan awal dari PMI di lokasi kejadian sebelum dibawa ke RS Bhayangkara untuk menjalani visum.

Kasus itu terungkap setelah para korban yang berada di dalam toko menggedor rolling door sambil meminta pertolongan.

Mereka diketahui terkunci dari luar usai pelaku beraksi.

“Korban yang di dalam gedor-gedor minta tolong. Akhirnya dibuka sama bos suami saya dan Pak Bambang,” kata salah satu saksi, Melvy (27).

Saksi lain, Arnanda Dwi Saputra (34), mengatakan pelaku diduga beraksi seorang diri sambil membawa senjata tajam.