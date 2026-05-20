JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Admin Pesta Gay Siwalan Party Divonis Penjara 1 Tahun 6 Bulan

Admin Pesta Gay Siwalan Party Divonis Penjara 1 Tahun 6 Bulan

Rabu, 20 Mei 2026 – 21:20 WIB
Admin Pesta Gay Siwalan Party Divonis Penjara 1 Tahun 6 Bulan - JPNN.com Jatim
Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman vonis 1,4 hingga 1,6 tahun penjara bagi delapan terdakwa pesta gay bertajuk Siwalan Party, Rabu (20/5) pukul 13.00 WIB. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman vonis satu tahun empat bulan hingga satu tahun enam bulan penjara bagi delapan terdakwa pesta gay bertajuk Siwalan Party, Rabu (20/5) pukul 13.00 WIB.

Delapan terdakwa itu yakni RA, selaku admin utama, bersama tujuh terdakwa lain selaku admin pembantu terdiri dari WFP, MFR, NMAK, MB, HFMA, ELW, dan A.

Terdakwan RA divonis satu tahun enam bulan penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang meminta majelis hakim dengan perintah terdakwa tetap ditahan selama dua tahun enam bulan

Baca Juga:

Kemudian, tujuh terdakwa sebagai admin pendukung, dikenakan sanksi hukuman kurungan penjara satu tahun empat bulan. 

Vonis itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yaitu dua tahun pidana penjara.

“Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan turut serta melakukan tindak pidana menyediakan pornografi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 407 UU Pornografi,” ucap majelis hakim Abu Achmad Sidqi Amsya.

Baca Juga:

Terdakwa RA langsung menanggapi vonis dari majelis hakim serta berdiskusi dengan penasihat hukumnya.

“Saya pikir pikir dulu yang mulia,” kata Terdakwa RA.

Pengadilan Negeri Surabaya jatuhkan vonis vonis satu tahun empat bulan hingga satu tahun enam bulan penjara terjadap delapan terdakwa admin pesta gay.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pengadilan Negeri Surabaya vonis admin siwalan party admin pesta gay vonis terdakwa admin pesta gay

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU