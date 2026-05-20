JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Meresahkan Para Petani, Pencuri Mesin Diesel 53 TKP di Lamongan Ditangkap

Meresahkan Para Petani, Pencuri Mesin Diesel 53 TKP di Lamongan Ditangkap

Rabu, 20 Mei 2026 – 19:27 WIB
Meresahkan Para Petani, Pencuri Mesin Diesel 53 TKP di Lamongan Ditangkap - JPNN.com Jatim
Sat Reskrim Polres Lamongan menangkap pelaku pencurian mesin diesel milik petani meresahkan petani di sejumlah wilayah. Tak tanggung-tanggung, pelaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 53 kali. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sat Reskrim Polres Lamongan menangkap pelaku pencurian mesin diesel milik petani meresahkan petani di sejumlah wilayah. Tak tanggung-tanggung, pelaku telah melakukan aksi pencurian sebanyak 53 kali.

Pelaku ialah RM (38) warga Kabupaten Gresik. Tersangka ternyata seorang residivis kasus curanmor di Gresik pada 2023 dan sempat menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan.

Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman menjelaskan pengungkapan kasus itu bermula saat polisi menerima banyaknya keluhan kepala desa dan warga terkait maraknya pencurian mesin diesel di area persawahan.

Baca Juga:

“Dalam kunjungan ke berbagai Polsek, saya banyak menerima keluhan dari kepala desa terkait pencurian diesel yang sangat meresahkan para petani,” kata Arif, Rabu (20/5).

Mendapat laporan tersebut, aparat langsung memburu pelaku dan berhasil ditangkap oleh Tim Jaka Tingkir Sat Reskrim Polres Lamongan.

“Tersangka mengaku telah mencuri empat mesin diesel, satu sepeda motor, dan satu handphone di wilayah Lamongan. Mobil rental digunakan sebagai sarana melakukan aksi sejak Desember 2025 hingga Mei 2026,” ujarnya.

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka diduga melakukan pencurian mesin diesel di 53 tempat kejadian perkara (TKP) yang tersebar di tujuh kecamatan.

Rinciannya, Kecamatan Deket 21 TKP, Glagah 8 TKP, Karangbinangun 10 TKP, Kalitengah 10 TKP, Turi 2 TKP, serta masing-masing satu TKP di Sarirejo dan Tikung.

Polres Lamongan menangkap pelaku pencurian diesel milik para petani di 53 lokasi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan polres lamongan pencuri diesel petani pencuri diesel ditangkap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU