Residivis Curanmor Ditangkap di Gresik, Hasil Jual Motor Dipakai Beli Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satreskrim Polres Gresik menangkap seorang residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di empat lokasi berbeda di wilayah Gresik dan Surabaya.

Pelaku diketahui menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk membeli narkoba dan membayar utang.

Kapolres Gresik Ramadhan Nasution mengatakan pelaku berinisial MS alias Zazuli (42) ditangkap setelah mencuri sepeda motor Honda Beat milik warga di Desa Iker-iker, Kecamatan Cerme.

Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu (13/5) siang saat korban berinisial AS (21) pulang ke rumah untuk berganti pakaian.

Motor korban diparkir di halaman rumah dalam kondisi kunci masih tertinggal di dasbor.

“Tak lama kemudian, ayah korban mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang,” kata Ramadhan, Rabu (20/5).

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp17 juta dan melaporkannya ke polisi.

Sehari setelah kejadian, tim Resmob Satreskrim Polres Gresik menangkap pelaku di Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan aduan 110 terkait gerak-gerik mencurigakan pelaku.