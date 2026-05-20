JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Residivis Curanmor Ditangkap di Gresik, Hasil Jual Motor Dipakai Beli Narkoba

Residivis Curanmor Ditangkap di Gresik, Hasil Jual Motor Dipakai Beli Narkoba

Rabu, 20 Mei 2026 – 18:40 WIB
Residivis Curanmor Ditangkap di Gresik, Hasil Jual Motor Dipakai Beli Narkoba - JPNN.com Jatim
Residivis curanmor di Gresik ditembak polisi usai melawan saat ditangkap. Uang hasil jual motor curian dipakai beli narkoba dan bayar utang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satreskrim Polres Gresik menangkap seorang residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di empat lokasi berbeda di wilayah Gresik dan Surabaya.

Pelaku diketahui menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk membeli narkoba dan membayar utang.

Kapolres Gresik Ramadhan Nasution mengatakan pelaku berinisial MS alias Zazuli (42) ditangkap setelah mencuri sepeda motor Honda Beat milik warga di Desa Iker-iker, Kecamatan Cerme.

Baca Juga:

Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu (13/5) siang saat korban berinisial AS (21) pulang ke rumah untuk berganti pakaian.

Motor korban diparkir di halaman rumah dalam kondisi kunci masih tertinggal di dasbor.

“Tak lama kemudian, ayah korban mengetahui sepeda motor tersebut sudah hilang,” kata Ramadhan, Rabu (20/5).

Baca Juga:

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp17 juta dan melaporkannya ke polisi.

Sehari setelah kejadian, tim Resmob Satreskrim Polres Gresik menangkap pelaku di Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan aduan 110 terkait gerak-gerik mencurigakan pelaku.

Residivis curanmor di Gresik ditembak polisi seusai melawan saat ditangkap. Uang hasil jual motor curian dipakai beli narkoba dan bayar utang
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GRESIK Polres Gresik Pelaku curanmor ditembak pelaku curanmor gresik residivis curanmor gresik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU