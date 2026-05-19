Keroyok Pemuda di Kebomas Gresik, 8 Suporter Bola Diringkus Polisi

Selasa, 19 Mei 2026 – 16:40 WIB
Sebanyak delapan orang suporter klub sepak bola diringkus Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik sesuasai diduga mengeroyok seorang pemuda di halaman Indomaret Jalan Veteran, Kebomas, Minggu (3/5).

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sebanyak delapan orang suporter klub sepak bola diringkus Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik seusai diduga mengeroyok seorang pemuda di halaman Indomaret Jalan Veteran, Kebomas, Minggu (3/5).

Insiden itu terjadi pukul 18.00 WIB. Korbannya ialah ARF (19), warga Surabaya. Delapan tersangka itu antara lain RBP, FF, BKS, WA, YPR, PAR, MZ, MAR.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan kejadian itu bermula saat korban bersama tiga temannya datang ke minimarket di Jalan Veteran.

“Tiba-tiba korban dipukul oleh gerombolan orang orang tak dikenal. Tiga teman korban berhasil melarikan diri ke dalam Indomaret,” kata Ramadhan Nasution, Selasa (19/5).

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan. Korban juga melaporkan ke Polres Gresik.

"Kami langsung melakukan penyelidikan, dan berhasil mengidentifikasi sejumlah pelaku," ujarnya. 

Polisi menangkap delapan tersangka pada Sabtu (16/5) lalu. Seluruhnya dijemput paksa di rumahnya oleh tim penyidik. Mereka memilik peran masing-masing, mulai dari memukul dengan tangan, helm hingga menyeret korban.

"Para pelaku mayoritas merupakan warga Gresik yang merupakan suporter fanatik salah satu klub sepak bola," bebernya.

Polisi menangkap delapan terduga pelaku pengeroyokan pemuda asal Surabaya di Gresik. Aksi diduga dipicu rivalitas antarsuporter sepak bola
