KPK Geledah Rumah Pengusaha di Pacitan Terkait Kasus Sugiri Sancoko

jatim.jpnn.com, PACITAN - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah seorang pengusaha di Pacitan yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Rumah mewah milik pengusaha berinisial CM di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan itu didatangi sejumlah petugas KPK menggunakan dua mobil Toyota Innova hitam.

Petugas terlihat masuk ke dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan dan mencari sejumlah dokumen maupun barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Informasi yang berkembang menyebut penggeledahan dilakukan untuk menelusuri dugaan aliran dana serta keterlibatan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko.

Nama CM sebelumnya sempat muncul dalam proses penyidikan perkara dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan kepala daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pengusaha asal Pacitan tersebut juga pernah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Dalam kasus itu, Sugiri Sancoko diduga terlibat korupsi pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo serta penerimaan gratifikasi.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan penjelasan rinci terkait hasil penggeledahan tersebut.