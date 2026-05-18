Puluhan Biduan Korban Arisan Bodong Lapor ke Polrestabes Surabaya

Senin, 18 Mei 2026 – 22:05 WIB
Salah satu korban dugaan arisan bodong saat melapor di Polrestabes Surabaya, Senin (18/5). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan biduan yang menjadi korban dugaan arisan bodong mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Surabaya membuat laporan kasus tersebut, Senin (18/5).

Mereka datang secara bergantian. Sekitar 30-an orang berkumpul dan sebagian lagi masuk ke dalam ruangan SPKT sebagai perwakilan membuat laporan terhadap perempuan berinisial NS.

Salah satu korban bernama Dhea Bonita mengatakan laporan tersebut dilakukan karena para korban menilai jika NS ingkar janji.

Dari hasil pertemuan yang sudah dilakukan perwakilan korban dengan terlapor dan keluarganya, terlapor bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Kemarin waktu ada pertemuan dengan kelurganya dan beberapa korban, keluarganya itu menjanjikan dua minggu bahwa NS mau bertanggung jawab, tetapi sebelum dua minggu, NS i ini enggak ada. Hilang enggak tahu ke mana, enggak ada kabar. Jadi, kami buatkan laporan," kata Dhea.

Sebelumnya, puluhan biduan dangdut dari berbagai grup orkestra mendatangi Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji di Jalan Walikota Mustajab, Selasa (12/5).

Mereka melaporkan dugaan penipuan arisan bodong yang diduga dilakukan rekan sesama biduan dengan total kerugian mencapai Rp1,8 miliar.

Sebanyak tujuh orang perwakilan dari total 84 korban datang sejak pagi untuk meminta pendampingan hukum dan pengawalan kasus. Mayoritas korban diketahui merupakan warga Surabaya.

