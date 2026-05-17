Polres Pacitan Kejar Dua Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Pedagang Tempe

Minggu, 17 Mei 2026 – 17:02 WIB
Korban penyiraman cairan kimia Eko Susanto menjalani perawatan di RSUD dr Darsono, Pacitan, Jawa Timur (Antara/HO - Polres Pacitan)

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polisi masih memburu dua pelaku penyiraman cairan kimia terhadap Eko Susanto, penjual tempe asal Dusun Plugon, Desa Pagerrejo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan.

Peristiwa itu terjadi di jalan area persawahan Dusun Mojo, Desa Wiyoro.

Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Choirul Maskanan mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas pelaku.

“Pelaku masih kami buru dan proses penyelidikan terus dilakukan,” kata Choirul, Sabtu.

Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menyisir jalur yang dilalui korban sebelum insiden terjadi.

Dari hasil penyelidikan awal, petugas menemukan botol berisi sisa cairan yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang korban.

“Botol itu ditinggalkan pelaku di lokasi setelah penyiraman, lalu mereka kabur menggunakan sepeda motor,” ujarnya.

Menurut Choirul, korban hingga kini belum bisa dimintai keterangan karena masih mengalami gangguan penglihatan akibat luka pada bagian mata.

