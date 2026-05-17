JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pakar Hukum Desak BK DPRD Jember Sanksi Anggota Dewan yang Main Gim saat Rapat

Pakar Hukum Desak BK DPRD Jember Sanksi Anggota Dewan yang Main Gim saat Rapat

Minggu, 17 Mei 2026 – 11:36 WIB
Pakar Hukum Desak BK DPRD Jember Sanksi Anggota Dewan yang Main Gim saat Rapat - JPNN.com Jatim
Pakar hukum Unej Dr Aries Harianto (ANTARA/HO-Humas Unej)

jatim.jpnn.com, JEMBER - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember Dr. Aries Harianto mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Jember menjatuhkan sanksi tegas terhadap anggota dewan yang diduga bermain gim dan merokok saat rapat dengar pendapat.

Menurut Aries, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar etika pejabat publik dan norma kelembagaan.

“Saya mendorong adanya langkah tegas dan terbuka dari internal DPRD maupun partai politik terkait,” kata Aries dalam keterangannya di Jember, Sabtu (16/5).

Baca Juga:

Dia menilai penegakan aturan penting dilakukan untuk menjaga tanggung jawab kelembagaan sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Aries mengatakan rapat DPRD merupakan forum resmi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengawasan pemerintahan, sehingga setiap anggota dewan wajib menjaga sikap dan fokus selama rapat berlangsung.

“Ketika seorang pejabat publik berada dalam forum resmi tetapi merokok dan bermain gim maka yang bersangkutan tidak menunjukkan penghormatan terhadap forum maupun masyarakat yang diwakilinya,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jember itu juga menyoroti perilaku merokok di ruang rapat karena dinilai mengganggu kenyamanan dan kesehatan peserta lain.

Sementara bermain gim saat rapat disebut mencerminkan rendahnya konsentrasi dan sikap tidak serius terhadap agenda pembahasan.

Pakar hukum Unej meminta BK DPRD Jember memberi sanksi tegas kepada anggota dewan yang viral bermain gim saat rapat.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pakar hukum unej DPRD Jember anggota dewan main game anggota dprd jember merokok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU