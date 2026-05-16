JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polres Lamongan Ungkap Penipuan Kencan Online, Satu Pelaku Ditangkap, Satu Buron

Polres Lamongan Ungkap Penipuan Kencan Online, Satu Pelaku Ditangkap, Satu Buron

Sabtu, 16 Mei 2026 – 21:00 WIB
Polres Lamongan Ungkap Penipuan Kencan Online, Satu Pelaku Ditangkap, Satu Buron - JPNN.com Jatim
Polres Lamongan ungkap penipuan kencan online, satu pelaku ditangkap dan satu buron. Korban rugi Rp20 juta setelah motor dibawa kabur pelaku. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Unit PPA Sat Reskrim Polres Lamongan mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan modus kencan online yang terjadi di wilayah Kecamatan Babat.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka. Satu pelaku berinisial FN (20) perempuan asal Kecamatan Sekaran, telah diamankan, sementara satu pelaku lainnya berinisial LS (22) laki-laki, masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid menjelaskan kasus bermula saat korban berinisial VS (18) laki-laki warga Kecamatan Tikung, berkenalan dengan seorang perempuan melalui media sosial yang mengaku bernama Billa.

Baca Juga:

Korban kemudian diajak bertemu di wilayah Babat, tepatnya di sekitar utara Perempatan Sawongaling.

Setelah itu, korban kembali diajak berbincang di depan salah satu pondok pesantren di Jalan Pramuka.

“Dalam pertemuan tersebut, pelaku FN meminjam sepeda motor korban dengan alasan menjemput teman,” ujar Hamzaid, Sabtu (16/5).

Baca Juga:

Namun setelah kendaraan dibawa, pelaku tidak kembali dan korban ditinggalkan di lokasi kejadian.

“Korban sempat menunggu dan mencoba menghubungi pelaku, tetapi nomor sudah tidak aktif dan korban juga diblokir,” kata dia.

Polres Lamongan ungkap penipuan kencan online, satu pelaku ditangkap dan satu buron. Korban rugi Rp20 juta setelah motor dibawa kabur pelaku
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan penipuan lamongan penipuan dan penggelapan lamongan penggelapan lamongan pelaku penipuan lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU