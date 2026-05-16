Melawan Saat Ditangkap, Mahasiswa Pembobol Rumah di Gresik Ditembak

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang warga asal Tulungagung ditangkap Unit Resmob Sat Reskrim Polres Gresik seusai membobol rumah warga di Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

Tersangka berinisial WB diketahui berasal dari Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Dia ditangkap di sebuah rumah indekos di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, setelah sempat melarikan diri usai melakukan pencurian.

Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Aayraf mengatakan aksi pencurian terjadi pada Minggu (15/3) sekitar pukul 20.30 WIB.

Saat itu korban bernama Urifan (41) baru pulang dari masjid dan mendapati kondisi rumahnya telah diacak-acak.

“Korban kemudian mengecek dan mengetahui tiga unit handphone serta uang tunai telah hilang,” ujar Andi, Sabtu (16/5).

Barang yang dilaporkan hilang berupa dua unit Redmi Note 13 Pro, satu unit Redmi Note 8, serta uang tunai Rp1,5 juta. Total kerugian korban diperkirakan mencapai Rp8 juta.

Korban kemudian memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah dan mendapati seorang pria masuk ke dalam rumah saat kondisi sepi. Rekaman itu kemudian dilaporkan ke polisi.

Berbekal hasil penyelidikan, petugas akhirnya melacak keberadaan tersangka hingga ke wilayah Kediri.