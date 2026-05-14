JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Konflik Tembok Penutup Akses, Wanita di Lamongan Jadi Korban Penganiayaan

Konflik Tembok Penutup Akses, Wanita di Lamongan Jadi Korban Penganiayaan

Kamis, 14 Mei 2026 – 19:07 WIB
Konflik Tembok Penutup Akses, Wanita di Lamongan Jadi Korban Penganiayaan - JPNN.com Jatim
Pelaku penganiayaan terkait koflik pembangunan tembok di Lamongan diambakan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang perempuan berinisial S (50) warga Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, mengalami luka di bagian dahi diduga menjadi korban penganiayaan akibat konflik pembangunan tembok penutup akses rumah. Pelaku yang juga warga setempat telah ditangkap polisi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (11/5) sekitar pukul 15.30 WIB dan kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan setelah dilimpahkan dari Polsek Brondong.

Kasihumas Ipda M. Hamzaid membenarkan adanya kasus penganiayaan tersebut.

Baca Juga:

Korban diketahui terlibat perselisihan dengan pelaku berinisial ES (49) terkait pembangunan pagar yang menutup akses menuju toko sembako milik korban.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian bermula saat pelaku membangun pagar di depan tempat tinggal korban dengan tinggi sekitar 1,5 meter hingga 3 meter dan panjang kurang lebih 7 meter,” kata Hamzaid, Kamis (14/5).

Perselisihan memuncak saat korban mempertanyakan pembangunan pagar tersebut hingga terjadi cekcok. Dalam kondisi tersebut, pelaku diduga melempar batu bata putih dari balik tembok ke arah korban hingga mengenai bagian kening.

Baca Juga:

Akibat insiden itu, korban mengalami luka sobek di bagian dahi dan harus mendapatkan tujuh jahitan serta menjalani perawatan di RS Ki Ageng Brondong.

“Akibat kejadian itu, korban mengalami luka sobek pada bagian dahi atau kening hingga harus mendapatkan tujuh jahitan,” ujarnya.

Seorang warga Brondong, Lamongan, mengalami luka di dahi hingga 7 jahitan usai diduga jadi korban penganiayaan dalam konflik pembangunan tembok rumah
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan polres lamongan penganiayaan lamongan konflik pembangunan tembok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU