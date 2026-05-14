Polisi Gerebek Pengangkut Kayu Ilegal di Malang, Ini Pengakuan Tersangka

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang membongkar kasus dugaan pembalakan hutan di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Seorang pria berinisial PS (60) warga setempat ditangkap saat mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen resmi.

Kasus tersebut terungkap setelah petugas gabungan Perhutani dan Polsek Sumbermanjing Wetan melakukan patroli di kawasan hutan petak 70M Sengguruh, Desa Tambakrejo, Senin (11/5).

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan.

“Petugas kemudian melakukan patroli hingga menemukan kendaraan yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen sah,” ujar Bambang, Kamis (14/5).

Dalam penindakan itu, polisi menyita satu unit truk engkel Toyota Dyna Rino bernopol AE-8233-YM yang digunakan untuk mengangkut kayu.

Petugas juga menyita kayu jati olahan jenis rencek sepanjang sekitar empat meter dengan ketebalan tumpukan mencapai satu meter.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membeli kayu tersebut dari seseorang berinisial P untuk dijual kembali.