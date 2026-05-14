Polisi Bongkar Kasus Penyekapan Satu Keluarga di Bangkalan, 1 Perempuan Ditangkap

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Kasus dugaan penyekapan yang sempat viral di Kecamatan Socah, Bangkalan mulai menemukan titik terang.

Polisi mengungkap peristiwa tersebut ternyata bermula dari Kabupaten Jombang sebelum satu keluarga diduga disekap di Bangkalan.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan pihaknya telah menangkap seorang perempuan berinisial NH.

NH diduga menjadi otak kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap satu keluarga tersebut.

"Saudari NH diduga menjadi dalang dalam kasus tersebut," ujar Hafid, Kamis (14/5).

Penangkapan dilakukan Tim Macan Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan di kawasan pertigaan lampu merah Junok, Bangkalan.

"Tersangka saat ini sudah kami serahkan ke Polres Jombang karena kejadian awalnya di Jombang," jelasnya.

Menurut Hafid, NH sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dia menjadi tersangka terakhir yang ditangkap setelah polisi lebih dahulu mengamankan dua tersangka lain berinisial BA dan ZH.