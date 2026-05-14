Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras OTK saat Berangkat ke Pasar

jatim.jpnn.com, PACITAN - Seorang pedagang tempe di Kecamatan Ngadirejo, Pacitan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK).

Korban ialah Eko Susanto, warga Dusun Plugon, Desa Pagerrejo, Kecamatan Ngadirojo. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka pada bagian mata, telinga, dan dada.

Pamenwas Polres Pacitan Kompol Prabowo mengatakan polisi telah menerima laporan terkait insiden itu.

“Kami telah menerima laporan warga. Saat ini masih dalam penanganan,” kata Prabowo, Rabu (13/5).

Polisi kini memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku dan motif penyiraman cairan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi saat korban hendak mengambil dagangan menuju Pasar Ngadirojo.

Korban diduga diserang dua orang tak dikenal di jalan area persawahan Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo.

Anak korban, Sela Dewi Agustina, mengatakan pelaku awalnya berpura-pura menyampaikan titipan untuk menghentikan ayahnya.