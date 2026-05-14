JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras OTK saat Berangkat ke Pasar

Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras OTK saat Berangkat ke Pasar

Kamis, 14 Mei 2026 – 13:08 WIB
Pedagang Tempe di Pacitan Disiram Air Keras OTK saat Berangkat ke Pasar - JPNN.com Jatim
Petugas kepolisian menjenguk korban penyiraman cairn diduga air keras, Eko Susanto, di RSUD dr Darsono, Pacitan, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026), ANTARA/HO-Polres Pacitan/vft.

jatim.jpnn.com, PACITAN - Seorang pedagang tempe di Kecamatan Ngadirejo, Pacitan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK).

Korban ialah Eko Susanto, warga Dusun Plugon, Desa Pagerrejo, Kecamatan Ngadirojo. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka pada bagian mata, telinga, dan dada.

Pamenwas Polres Pacitan Kompol Prabowo mengatakan polisi telah menerima laporan terkait insiden itu.

Baca Juga:

“Kami telah menerima laporan warga. Saat ini masih dalam penanganan,” kata Prabowo, Rabu (13/5).

Polisi kini memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku dan motif penyiraman cairan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi saat korban hendak mengambil dagangan menuju Pasar Ngadirojo.

Baca Juga:

Korban diduga diserang dua orang tak dikenal di jalan area persawahan Desa Wiyoro, Kecamatan Ngadirojo.

Anak korban, Sela Dewi Agustina, mengatakan pelaku awalnya berpura-pura menyampaikan titipan untuk menghentikan ayahnya.

Seorang pedagang tempe di Pacitan disiram cairan diduga air keras oleh dua pria tak dikenal saat menuju pasar.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pedagang tempe disiram air keras penyiraman air keras Pacitan polres pacitan penyiraman air keras kasus penyiraman air keras

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU