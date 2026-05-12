Tak Kapok, Residivis Kasus Narkoba di Lamongan Ditangkap Edarkan Sabu-Sabu & Ekstasi

Selasa, 12 Mei 2026 – 18:30 WIB
Residivis narkoba di Lamongan kembali ditangkap. Polisi menyita 50 gram sabu dan ekstasi siap edar dari tersangka BK (28) warga Mantup. Polisi masih kembangkan jaringan. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sat Res Narkoba Polres Lamongan menangkap seorang residivis kasus narkoba berinisial BK (28), warga Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan.

Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan gram sabu serta sejumlah pil ekstasi yang diduga siap edar.

Tersangka ditangkap pada Kamis (7/5) sekitar pukul 20.30 WIB di depan rumah kontrakannya di Jalan Raya Babat–Bojonegoro, Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut.

“Sesaat setelah dilakukan penyelidikan, petugas Satresnarkoba langsung melakukan tindakan represif berupa pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika dengan menangkap tersangka BK di depan rumah kontrakannya,” kata Hamzaid, Selasa (12/5).

Dalam penggeledahan, polisi menemukan 15 bungkus plastik klip berisi 50,79 gram sabu-sabu. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sembilan butir pil ekstasi dari dua jenis berbeda.

Rinciannya, empat butir ekstasi logo Moncler warna oranye dengan berat kotor sekitar 2,30 gram dan lima butir ekstasi logo Transformer warna hijau dengan berat kotor sekitar 2,63 gram.

“Selain itu, petugas juga menemukan alat pendukung lain seperti timbangan digital, plastik klip kosong, skrop dari sedotan plastik, tas, serta satu unit handphone yang diduga digunakan untuk aktivitas peredaran narkotika,” ujarnya.

