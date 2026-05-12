Motif Satpam di Surabaya Dibunuh Rekan Kerja, Dipicu Pinjol

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menetapkan AO (26) sebagai tersangka pemmbunuhan terhadap petugas keamanan berinisial D (34) di gedung Jalan Sukomanunggal Jaya 11-15, Surabaya, Senin (11/5). AO merupakan rekan kerja korban.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengungkapkan motif pelaku tega membunuh reken seprofesinya itu karena masalah pertanggungjawaban pembayaran pinjaman online (Pinjol). Sebelum dieksekusi, tersangka dan korban sempat cekcok.

"Motif dari pada pembunuhan itu sendiri diawali dengan permasalahan pinjol (pinjaman online). Tersangka menurut pengakuannya, uang pinjol itu digunakan berdua, antara tersangka dan korban," kata Edy, Selasa (12/5).

Setelah pencairan dan menerima dana pinjol itu, mereka berkomunikasi dan ada ketersinggungan berkaitan mungkin masalah pertanggungjawaban dengan pembayaran pinjol.

Emosi yang memuncak membuat tersangka gelap mata hingga nekat membunuh korban.

"Adanya percekcokan itulah akhirnya tersangka melakukan pembunuhan korban dengan cara menusuk leher dan dada sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang satpam di sebuah gedung di Jalan Sukomanunggal Jaya 11-15, Surabaya, ditemukan tewas bersimbah darah pada Senin (11/5) pagi. Korban diketahui berinisial D (34).