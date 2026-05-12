Pelaku Pembunuhan Wanita di Warung Bypass Madiun Ditangkap saat Curi Kotak Amal

jatim.jpnn.com, MADIUN - Pelaku pembunuhan wanita di warung bypass Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis 16 Oktober 2025 ditangkap saat hendak melakukan pencurian di wilayah Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan tersangka selama pelarian hidup berpindah-pindah tempat tanpa alamat tetap.

"Tersangka ini berpindah-pindah dan tidak punya alamat tetap. Yang bersangkutan sering naik bus kemudian turun di suatu daerah, tidur di masjid atau di emper toko sambil memantau lokasi yang menjadi target tindak pencurian," ujar Kemas, Senin (11/5).

Dalam penyelidikan, polisi menemukan sejumlah barang milik korban hilang, termasuk telepon genggam Vivo Y16 dan uang tunai. Polisi kemudian melacak keberadaan ponsel korban melalui jejak digital.

Hasil penelusuran menunjukkan ponsel tersebut sempat aktif di sejumlah wilayah seperti Demak, Salatiga, Pasar Klewer Surakarta, hingga Sukoharjo.

Petunjuk penting diperoleh setelah Polsek Mojolaban menangkap seorang pria mencurigakan yang diduga hendak mencuri kotak amal masjid.

"Tersangka ditangkap setelah ada informasi dari Polsek Mojolaban terkait pria mencurigakan yang diduga hendak melakukan pencurian di masjid," katanya.

Berdasarkan penelusuran polisi, PRJ diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan berat menggunakan senjata tajam dan pencurian.