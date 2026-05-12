Pelaku Pembunuhan Satpam di Surabaya Ternyata Rekan Kerja Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang satpam berinisial D (34) yang ditemukan tewas bersimbah darah di pos penjagaan. Pelaku ternyata merupakan rekan kerja korban sesama petugas keamanan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan pelaku ditangkap pada Senin (11/5) sekitar pukul 13.00 WIB.

“Benar, tadi pukul 13.00 WIB,” kata Edy saat dikonfirmasi, Senin (11/5) malam.

Menurut dia, pelaku berjumlah satu orang dan beraksi seorang diri. Pelaku juga dipastikan mengenal korban karena bekerja di profesi yang sama sebagai satpam.

“Iya pelaku tunggal dan masih teman korban, sama-sama satpam,” ujarnya.

Meski demikian, polisi belum membeberkan identitas maupun motif pembunuhan tersebut. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap kronologi lengkap kejadian.

Baca Juga: Satpam Gedung di Sukomanunggal Tewas Dibunuh dengan 6 Luka Tusuk

“Pelaku sedang kami interogasi,” ucap Edy.

Sebelumnya, korban ditemukan meninggal dunia di pos sekuriti Perumahan Graha Darmo Satelit, Jalan Sukomanunggal Jaya, Surabaya.