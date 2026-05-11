Polda Jatim Bongkar Penipuan Segitiga Jual Beli Mobil Bekas , 11 Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sindikat penipuan jual beli mobil online lintas pulau yang dikendalikan para residivis narkoba berhasil dibongkar Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur.

Sebanyak 11 orang ditangkap dalam operasi yang mengungkap praktik penipuan dengan skema segitiga yang menyasar calon pembeli kendaraan di media sosial dan marketplace.

Jaringan ini disebut beroperasi secara rapi dan terstruktur dari tiga wilayah berbeda, yakni Kediri di Jawa Timur, Batam di Kepulauan Riau, dan Samarinda di Kalimantan Timur.

Para pelaku membagi peran mulai dari pencari rekening penampung, operator media sosial, hingga pengendali utama aliran uang hasil penipuan.

Dirresiber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Ariyanto mengatakan, kasus yang terungkap bermula dari laporan korban asal Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada Februari 2026.

“Untuk tersangka kita amankan di beberapa wilayah,” kata Bimo saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Senin (11/5).

Menurutnya, kelompok inti yang berada di Samarinda menjadi pusat pengendali operasi. Empat tersangka berinisial AF, SH, AD, dan WY disebut memiliki peran penting dalam mengatur jaringan sekaligus mengelola perpindahan dana hasil kejahatan.

“Mereka yang kami tangkap di Samarinda ini semuanya adalah residivis kasus narkotika yang baru keluar dari lapas. Mereka membentuk home base di sana untuk merekrut anggota dan mengelola aliran dana,” ujarnya.