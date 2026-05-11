Pelaku Pembunuhan Satpam Gedung di Sukomanunggal Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap pelaku pembunuhan terhadap pri berinisial D (34) yang merupakan petugas keamanan gedung di Jalan Sukomanunggal Jaya 11-15, Surabaya, Senin (11/5).

Pelaku ditangkap kurang dari 6 jam sejak peristiwa dilaporkan. Saat ini, pelaku tengah dibawa ke Mapolrestabes Surabaya.

“Betul, pelaku sudah kami amankan. Benar (ditangkap kurang dari 6 jam),” Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto.

Edy menambahkan bahwa pelaku pembunuhan itu diduga satu orang. Ia ditangkap oleh Tim Jatanras.

“Satu orang pelaku. Pelaku ditangkap di wilayah Surabaya sekitar pukul 17.00 WIB,” imbuhnya.

Polisi masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap identitas maupun motif pelaku.

"Identitas menyusul, ini baru dibawa ke Satreskrim Polrestabes Surabaya,” imbuh Edy.

Diberitakan sebelumnya, Seorang petugas keamanan di sebuah gedung di Jalan Sukomanunggal Jaya 11-15, Surabaya, ditemukan tewas bersimbah darah pada Senin (11/5) pagi. Korban diketahui berinisial D (34).