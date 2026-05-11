Satpam Gedung di Sukomanunggal Tewas Dibunuh dengan 6 Luka Tusuk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Sukomanunggal masih menyelidiki kasus tewasnya seorang satpam gedung berinisial DK (48) di kawasan Graha Darmo Satelit, Sukomanunggal, Surabaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inafis Polrestabes Surabaya, terdapat enam luka tusuk di tubuh korban.

“Enam tusuk. Di leher kanan, punggung kiri, lengan kiri belakang, siku kiri, dada kanan, dan perut kiri,” ujar Kapolsek Sukomanunggal Kompol M Akhyar di lokasi kejadian.

Akhyar mengatakan polisi telah memeriksa enam orang saksi terkait kasus tersebut.

“Kami masih melakukan penyelidikan. Ada enam orang yang dimintai keterangan, teman korban sesama sekuriti dan pelapor,” kata Akhyar, Senin (11/5).

Polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk mengungkap pelaku serta motif pembunuhan tersebut.

Sebelumnya eorang petugas keamanan atau satpam gedung di Jalan Sukomanunggal Jaya 11-15, Surabaya ditemukan tewas bersimbah darah.

Kapolsek Sukomanunggal Kompol M Akhyar menjelaskan peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 05.30 WIB. Korban pertama kali ditemukan oleh Kepala Security setempat bernama Sutarno.