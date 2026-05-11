JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kesal Kotoran Burung Merpati, Pemuda di Surabaya Bobol Rumah Tetangga

Kesal Kotoran Burung Merpati, Pemuda di Surabaya Bobol Rumah Tetangga

Senin, 11 Mei 2026 – 19:07 WIB
Kesal Kotoran Burung Merpati, Pemuda di Surabaya Bobol Rumah Tetangga - JPNN.com Jatim
Humas Polres Tanjung Perak Surabaya Iptu Suroto (tengah) menunjukkan barang bukti kasus pembobolan rumah di Bulak Banteng Madya, Senin (11/5). Foto: Dok. Polsek Kenjeran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kesal karena kotoran burung merpati, seorang pemuda berinisial SA (27) nekat membobol rumah tetangganya sendiri di Jalan Bulak Banteng Madya, Sidotopo Wetan, Surabaya.

Aksi pelaku akhirnya terungkap setelah ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Kenjeran.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan pelaku sakit hati karena tegurannya soal kandang burung merpati tidak pernah digubris korban berinisial MH (44).

Baca Juga:

“Pelaku mengaku kesal karena sisa pakan dan kotoran burung sering jatuh ke rumahnya,” ujar Suroto, Senin (11/5).

Peristiwa pencurian itu terjadi pada 23 Maret 2026 dini hari saat rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik ke Sampang, Madura.

Pelaku kemudian menyusun aksi dengan cukup rapi.

Baca Juga:

Dia membuat tali dari sarung hitam yang dipotong memanjang lalu disambung.

Sekitar pukul 01.00 WIB, setelah hujan reda, pelaku mulai beraksi dengan masuk melalui rumahnya sendiri sebelum memanjat ke lantai dua rumah korban yang berdempetan.

Kesal karena kotoran burung merpati, seorang pemuda di Surabaya nekat membobol rumah tetangganya sendiri.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembobolan rumah pembobolan rumah surabaya residivis pembobol rumah polsek kenjeran kasus pembobolan rumah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU