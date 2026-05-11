Kesal Kotoran Burung Merpati, Pemuda di Surabaya Bobol Rumah Tetangga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kesal karena kotoran burung merpati, seorang pemuda berinisial SA (27) nekat membobol rumah tetangganya sendiri di Jalan Bulak Banteng Madya, Sidotopo Wetan, Surabaya.

Aksi pelaku akhirnya terungkap setelah ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Kenjeran.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan pelaku sakit hati karena tegurannya soal kandang burung merpati tidak pernah digubris korban berinisial MH (44).

“Pelaku mengaku kesal karena sisa pakan dan kotoran burung sering jatuh ke rumahnya,” ujar Suroto, Senin (11/5).

Peristiwa pencurian itu terjadi pada 23 Maret 2026 dini hari saat rumah korban dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik ke Sampang, Madura.

Pelaku kemudian menyusun aksi dengan cukup rapi.

Dia membuat tali dari sarung hitam yang dipotong memanjang lalu disambung.

Sekitar pukul 01.00 WIB, setelah hujan reda, pelaku mulai beraksi dengan masuk melalui rumahnya sendiri sebelum memanjat ke lantai dua rumah korban yang berdempetan.