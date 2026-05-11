JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Konvoi Brutal di Madiun Lempari Rumah Warga Pakai Batu, 9 Remaja Ditangkap

Konvoi Brutal di Madiun Lempari Rumah Warga Pakai Batu, 9 Remaja Ditangkap

Senin, 11 Mei 2026 – 15:03 WIB
Konvoi Brutal di Madiun Lempari Rumah Warga Pakai Batu, 9 Remaja Ditangkap - JPNN.com Jatim
Jajaran Polres Madiun Kota menunjukkan barang bukti di antaranya helm, batu bata, pot bunga, dan lainnya dalam penanganan kasus perusakan rumah oleh sejumlah pemuda di Jalan Dadali Kota Madiun, Jatim. ANTARA/HO-Humas Polres Madiun Kota

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun Kota menangkap sembilan remaja yang diduga terlibat aksi perusakan rumah warga di Jalan Dadali, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Para pelaku mayoritas masih berusia belasan tahun.

Wakapolres Madiun Kota Kompol Bambang Eko Sujarwo mengatakan kesembilan pelaku masing-masing berinisial RLP (18), AKP (18), MP (18), A (16), SA (16), HAS (16), DAM (17), LDN (16), dan FRZ (17).

“Mereka sebagian besar berasal dari Kabupaten Madiun dan sebagian lainnya dari Magetan,” ujar Bambang, Senin (11/5).

Baca Juga:

Aksi perusakan itu terjadi pada Rabu (6/5) saat puluhan pemuda melakukan konvoi liar menggunakan sepeda motor di Jalan Trunojoyo menuju arah utara.

Dalam perjalanan, rombongan disebut memancing keributan dengan menggeber kendaraan dan membunyikan klakson berkali-kali.

"Pada saat konvoi tersebut para pemuda ini melakukan provokasi dengan geber-geber suara kendaraan serta membunyikan klakson berkali-kali," katanya.

Baca Juga:

Sesampainya di Jalan Dadali, para pelaku berhenti lalu melempari permukiman warga menggunakan paving, batu bata, hingga pot bunga.

Akibat aksi brutal tersebut, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Warga yang resah kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi.

Sembilan remaja ditangkap polisi usai diduga merusak rumah warga saat konvoi liar di Kota Madiun.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   konvoi brutal perusakan rumah rumah dilempari batu polres madiun kota konvoi motor rusuh konvoi liar madiun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU