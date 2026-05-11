Pencurian Boks Kontrol Traffic Light Sudah Terjadi 3 Kali, Dishub Surabaya Lapor Polisi

Senin, 11 Mei 2026 – 14:31 WIB
Boks kontrol traffic light di kawasan Jalan Pegirian yang hilang dicuri. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaporkan insiden pencurian boks pengatur traffic light di Jalan Pegirian yang terjadi pada Jumat (8/5) kepada kepolisian.

Kasus pencurian ini terungkap saat Dishub Surabaya menerima aduan bahwa lampu lalu lintas di Jalan Pegirian padam.

Setelah dicek ternyata perangkatnya  dirusak dan hilang. Kabel-kabel juga diputus dan beberapa komponen raib.

"Kami sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian di Polsek. Nanti pihak Polsek yang akan menindaklanjuti,” kata Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya Ramadhani, Minggu (10/5).

Ramadhani menyampaikan pencurian ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah ketiga kali.

"Pada kejadian kedua, sekitar satu atau dua minggu lalu, pintu boksnya dirusak sampai hilang,” ujarnya.

Laporan ini dibenarkan oleh Kapolsek Semampir Kompol Herry Iswanto. Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor.

"Kami melakukan pengecekan CCTV dan  tindakan penyelidikan yang lain," kataya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

