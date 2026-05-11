Pencurian Boks Kontrol Traffic Light Sudah Terjadi 3 Kali, Dishub Surabaya Lapor Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaporkan insiden pencurian boks pengatur traffic light di Jalan Pegirian yang terjadi pada Jumat (8/5) kepada kepolisian.

Kasus pencurian ini terungkap saat Dishub Surabaya menerima aduan bahwa lampu lalu lintas di Jalan Pegirian padam.

Setelah dicek ternyata perangkatnya dirusak dan hilang. Kabel-kabel juga diputus dan beberapa komponen raib.

Baca Juga: Sandaran Kursi di Pelataran Makam Pahlawan Surabaya Hilang Diduga Dicuri

"Kami sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian di Polsek. Nanti pihak Polsek yang akan menindaklanjuti,” kata Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya Ramadhani, Minggu (10/5).

Ramadhani menyampaikan pencurian ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah ketiga kali.

"Pada kejadian kedua, sekitar satu atau dua minggu lalu, pintu boksnya dirusak sampai hilang,” ujarnya.

Laporan ini dibenarkan oleh Kapolsek Semampir Kompol Herry Iswanto. Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor.

"Kami melakukan pengecekan CCTV dan tindakan penyelidikan yang lain," kataya. (mcr23/jpnn)