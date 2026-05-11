Satpam Gedung di Sukomanunggal Ditemukan Tewas Bersimbah Darah, Ponsel Raib

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang petugas keamanan di sebuah gedung di Jalan Sukomanunggal Jaya 11-15, Surabaya ditemukan tewas bersimbah darah, Senin (11/5). Korban diketahui berinisial D (34).

Kapolsek Sukomanunggal Kompol M Akhyar menjelaskan peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 05.30 WIB. Korban pertama kali ditemukan oleh Kepala Security setempat bernama Sutarno.

“TKP di pos satpam atau pos security. Korbannya masih memakai pakaian security,” ujar Akhyar saat dikonfirmasi.

Menurut Akhyar, saksi awalnya merasa curiga karena lampu di pos keamanan masih menyala hingga pukul 05.00 WIB, padahal berdasarkan SOP, lampu seharusnya sudah dimatikan.

“Dia curiga kenapa lampunya jam 05.00 WIB belum mati. SOP-nya kan harus mati,” katanya.

Saksi kemudian mencari keberadaan korban, termasuk mengecek ke musala karena curiga. Korban diketahui rutin melaksanakan salat di tempat tersebut.

“Dilihat di musala tidak ada. Saat berjalan ke arah pos security, saksi melihat bercak darah. Setelah dicek ke dalam, korban ditemukan sudah tergeletak,” lanjut Akhyar.

Polisi menduga pelaku sempat mengambil ponsel milik korban. Namun, barang-barang lain seperti sepeda motor masih berada di lokasi.