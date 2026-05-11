Boks Kontrol Traffic Light di Pegirian Dicuri, Lampu Lalu Lintas Sempat Padam

Senin, 11 Mei 2026 – 13:08 WIB
Boks kontrol traffic light di kawasan Jalan Pegirian yang hilang dicuri. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah boks kontrol traffic light di kawasan Jalan Pegirian, Surabaya, dicuri. Akibatnya, lampu lalu lintas di lokasi tersebut sempat padam dan mengganggu kelancaran arus kendaraan.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Ramadhani mengatakan insiden pencurian itu diperkirakan terjadi pada Jumat (8/5).

Mirisnya, pencurian boks kontrol traffic light tersebut bukan kali pertama terjadi. Menurut Ramadhani, kejadian serupa sudah terjadi hingga tiga kali.

“Iya betul. Kejadiannya sekitar dua hari lalu. Kalau tidak salah Jumat atau Sabtu kemarin. Itu sudah kejadian yang ketiga kalinya,” kata Ramadhani saat dikonfirmasi, Minggu (10/5).

Dia menjelaskan perangkat kontrol traffic light sebenarnya sudah dilengkapi pengaman berupa gembok. Namun, upaya pengamanan tersebut justru dirusak oleh pelaku.

“Bahkan pada kejadian kedua, sekitar satu atau dua minggu lalu, pintu boksnya dirusak sampai hilang,” ujarnya.

Ramadhani menyebut kasus pencurian itu terungkap setelah Dishub menerima laporan dari masyarakat terkait lampu lalu lintas yang padam di kawasan tersebut.

“Tim patroli kami langsung melakukan pengecekan ke lapangan untuk perbaikan di hari yang sama. Namun saat dicek, ternyata perangkatnya sudah dirusak dan hilang. Kabel-kabel juga diputus dan beberapa komponen raib,” katanya.

