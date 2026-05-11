JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pengakuan Sopir Truk yang Selewengkan 4.000 Liter Solar di Jember: Demi Lebaran

Pengakuan Sopir Truk yang Selewengkan 4.000 Liter Solar di Jember: Demi Lebaran

Senin, 11 Mei 2026 – 12:07 WIB
Pengakuan Sopir Truk yang Selewengkan 4.000 Liter Solar di Jember: Demi Lebaran - JPNN.com Jatim
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas (kiri) menyegel nozzle bio solar di SPBU 54.681.11 Jalan Teuku Umar, Kabupaten Jember, Sabtu (14/3/2026). ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sopir truk tersangka penyelewengan BBM subsidi jenis Solar di SPBU Jalan Teuku Umar, Kabupaten Jember mengaku baru pertama kali membeli solar subsidi dalam jumlah besar di SPBU tersebut.

Tersangka berinisial FAP tersebut berdalih membantu petani mengambil BBM subsidi. Namun, dia juga mengakui melakukan penyalahgunaan.

"Tersangka juga mengakui ada surat rekomendasi kelompok tani yang juga disalahgunakan," ujar Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Jember Ipda Harry Sasono, Senin (11/5).

Baca Juga:

Menurut Harry, tersangka kemudian menjual solar subsidi itu secara bebas kepada masyarakat maupun perusahaan demi keuntungan pribadi.

"Solar sebanyak empat ribu liter itu juga sudah dijual kepada masyarakat secara bebas karena berdasarkan pengakuan tersangka, hasil penjualan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah," katanya.

Selain menetapkan sopir truk sebagai tersangka, polisi juga berkoordinasi dengan BPH Migas dan PT Pertamina terkait dugaan pelanggaran oleh pihak SPBU.

Baca Juga:

Harry menyebut Pertamina telah memberikan sanksi tegas berupa penghentian sementara operasional SPBU tersebut.

“SPBU tidak boleh beroperasi dulu karena melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pembinaan,” katanya.

Sopir truk di Jember diduga menjual solar subsidi secara ilegal demi keuntungan pribadi. SPBU kini disegel polisi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penyelewengan bbm subsidi solar ilegal jember penyalahgunaan bbm subsidi Polres Jember

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU