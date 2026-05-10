JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Jadi Polisi Gadungan, Pria di Gresik Palak Pedagang Selama 3 Tahun

Jadi Polisi Gadungan, Pria di Gresik Palak Pedagang Selama 3 Tahun

Minggu, 10 Mei 2026 – 17:22 WIB
Jadi Polisi Gadungan, Pria di Gresik Palak Pedagang Selama 3 Tahun - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pemalakan pedagang. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang pria yang nekat menyamar sebagai anggota polisi atau polisi gadungan untuk memalak pemilik warung di wilayah Duduksampeyan, Kabupaten Gresik diringkus aparat kepolisian.

Pelaku berinisial J (42) warga Desa Pandanan ditangkap jajaran Unit Reskrim Polsek Duduksampeyan pada Sabtu (9/5).

Kapolsek Duduksampeyan AKP Bakri mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai pria yang mengaku anggota Polri dan meminta uang keamanan kepada pedagang di sepanjang Jalan Raya Duduksampeyan.

Baca Juga:

“Setelah menerima laporan masyarakat, petugas langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari hasil interogasi diketahui yang bersangkutan bukan anggota Polri alias polisi gadungan,” kata Bakri.

Terungkapnya aksi pelaku bermula saat J mendatangi warung milik K (45) di kawasan Jalan Raya Tumapel, Duduksampeyan.

Dengan meyakinkan, pelaku mengaku sebagai anggota Polsek Panceng dan meminta uang keamanan sebesar Rp250 ribu.

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan fakta aksi tersebut ternyata sudah dilakukan sejak awal 2023.

Salah satu korban mengaku rutin memberikan uang kepada pelaku karena percaya J merupakan anggota kepolisian.

Pria di Gresik ditangkap polisi setelah mengaku anggota Polri dan meminta uang keamanan kepada pemilik warung.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   polisi gadungan pemalakan pedagang pemalakan pemilik warung polsek duduksampeyan uang keamanan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU