Satpol PP & Bea Cukai Gerebek Gudang Gresik, Temukan 5,87 Juta Batang Rokok Ilegal
jatim.jpnn.com, GRESIK - Tim gabungan Satpol PP Kabupaten Gresik dan Bea Cukai Gresik menggerebek sebuah ruko yang diduga dijadikan gudang penyimpanan rokok ilegal di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Rabu (6/5).
Dalam operasi tersebut, petugas menyita sekitar 5,87 juta batang rokok tanpa cukai dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp5,2 miliar.
Kasatpol PP Gresik AH Sinaga mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim melakukan pengintaian sejak Selasa (5/5) dini hari.
“Tim mulai melakukan pengawasan sejak pukul 05.00 WIB karena lokasi tersebut dicurigai menjadi tempat penimbunan rokok ilegal,” ujar Sinaga, Sabtu (9/5).
Menurutnya, petugas kemudian mendapati sebuah truk trailer masuk ke lokasi untuk melakukan aktivitas bongkar muat.
“Setelah dipastikan, tim operasi langsung berkoordinasi untuk melakukan penggerebekan pukul 10.46 WIB,” katanya.
Saat penggeledahan, petugas menemukan jutaan batang rokok ilegal yang telah dikemas rapi menggunakan kardus dan karung. Barang bukti disimpan di sejumlah ruangan dalam ruko, mulai kamar belakang, ruang tengah hingga area bawah tangga.
Selain menyita barang bukti, petugas juga mengamankan enam orang yang berada di lokasi, terdiri atas seorang sopir truk dan lima pekerja bongkar muat.
