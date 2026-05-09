Modus Penculik Balita di Tulungagung, Pura-pura Mengasuh Larang Ibu Temui Anak

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Polisi mengungkap modus yang digunakan GH (52), perempuan asal Lampung yang diduga membawa kabur seorang balita dari Tulungagung. Pelaku diduga memanfaatkan kepercayaan ibu korban dengan berpura-pura mengasuh anak selama sang ibu bekerja.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba mengatakan korban awalnya dititipkan kepada pelaku karena ibu korban harus bekerja malam. Pelaku tinggal satu lingkungan indekos dengan korban sehingga dianggap terpercaya.

“Korban dititipkan kepada pelaku karena ibunya bekerja. Selama beberapa hari, pelaku terus menguasai anak tersebut,” ujar Andi, Jumat (8/5).

Dalam menjalankan aksinya, GH disebut beberapa kali menghalangi ibu korban untuk bertemu langsung dengan anaknya. Setiap kali ibu korban datang mengantar susu maupun popok, pelaku selalu berdalih balita tersebut sedang tidur.

“Setiap kali ibu korban ingin bertemu atau mengantar kebutuhan anak, pelaku selalu menghalangi dengan alasan yang sama, anak sedang tidur dan jangan diganggu,” jelas Andi.

Kecurigaan muncul saat pada 5 Mei malam pelaku mengajak ibu korban bertemu di luar. Namun, keesokan paginya, saat dilakukan video call, pelaku ternyata sudah berada di dalam bus bersama balita tersebut menuju Lampung.

“Dari situ diketahui pelaku sudah berada di perjalanan menuju Lampung. Bahkan seluruh barang di kos juga sudah dibawa,” katanya.

Polisi menduga pelaku memang telah merencanakan membawa kabur korban karena seluruh barang pribadinya di kos sudah dikemas dan dibawa pergi.