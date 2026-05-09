3 Tahun Buron, Pelaku Pencabulan Anak di Lamongan Diringkus Saat Pulang Kampung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit PPA Sat Reskrim Polres Lamongan mengakhiri pelarian HG (32), tersangka kasus persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Pria asal Kecamatan Sugio tersebut ditangkap tanpa perlawanan di kediaman orang tuanya setelah sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tiga tahun.

Kasus ini terungkap setelah ibu korban, S (51), melaporkan kejadian yang menimpa putrinya, sebut saja Mawar (16), kepada pihak berwajib.

Berdasarkan hasil penyidikan, aksi bejat pelaku dilakukan berulang kali dalam kurun waktu Agustus 2022 hingga Maret 2023, yang mengakibatkan korban hamil hingga melahirkan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan pelaku diketahui sempat melarikan diri ke Balikpapan, Kalimantan Timur, guna menghindari proses hukum.

"Pelaku telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 28 Desember 2023. Setelah lama melarikan diri ke Balikpapan, ia akhirnya kembali ke rumahnya dan dua hari kemudian berhasil diringkus petugas tanpa perlawanan,” ujar Hamzaid dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5).

Penyelidikan mengungkap bahwa HG, yang merupakan tetangga korban, sebelumnya menjalin hubungan asmara dengan Mawar. Dalam melancarkan aksinya, pelaku tidak hanya memanfaatkan kedekatan, tetapi juga melakukan intimidasi.

Pelaku mengancam akan menyebarkan rekaman video persetubuhan mereka jika korban berani mengadu.