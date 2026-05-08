Polisi Ungkap Penyebab Pengeroyokan Wisatawan di Pantai Wedi Awu Malang, Ternyata

jatim.jpnn.com, MALANG - Polisi mengungkap penyebab aksi pengeroyokan rombongan wisatawan Surabaya dan perusakan kendaraan di Pantai Wedi Awu, Tirtoyudo, Malang.

Kepala Polres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan dari hasil penyelidikan, aksi pengeroyokan dan perusakan pada Selasa (5/5) itu terjadi pukul 03.00 WIB.

Polisi menduga kericuhan dipicu nyanyian sejumlah wisatawan yang dianggap menyinggung kelompok masyarakat tertentu.

Baca Juga: 4 Orang Jadi Tersangka Pengeroyokan Rombongan Wisatawan di Pantai Wediawu Malang

Para tersangka kemudian secara bersama-sama melakukan pelemparan batu dan mencoret kendaraan wisatawan yang terparkir di area penginapan pantai tersebut.

Keempat tersangka, yakni berinisial A, Z, dan Y melakukan pengeroyokan, sedangkan M berperan menghasut dan mengajak massa mendatangi lokasi kejadian.

“Dia menghasut dan mengajak kelompok massa menuju lokasi peristiwa,” ungkap Taat.

Baca Juga: 31 Wisatawan yang Dikeroyok di Pantai Wediawu Malang Positif Narkoba

Tersangka A, Z, dan Y dijerat Pasal 262 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 521 KUHP tentang Perusakan. Adapun tersangka M dijerat Pasal 246 KUHP tentang Penghasutan.

Sebelumnya, aksi dugaan pengeroyokan disertai perusakan kendaraan terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Kabupaten Malang.