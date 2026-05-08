Motif Pelaku Pembunuhan Lansia di Simokerto Surabaya, Tak Terima Adiknya Dilecehkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya menangkap AR (55) sebagai pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan seorang lansia berinisial MJ (61) yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Pragoto II, Simolawang, Simokerto, Surabaya, Kamis (23/4) pagi.

AR ditangkap satu hari setelah setelah tega menghabisi nyawan korban di Kampung Murtopo Sampang, Madura, Jumat (24/4).

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengungkapkan motif AR tega menghabisi nyawa MJ karena tidak terima adiknya dilecehakan

"Jadi, pelaku ini awalnya mendapatkan laporan dari adik kandungnya perempuan bahwa korban ini berusaha melecehkan adiknya pelaku dengan meraba-raba dan kemudian dengan kata-kata tidak senonoh," kata Luthfie, Jumat (8/5).

Mendapat laporan tersebut, pelaku berusaha untuk mencari korban dan menanyakan maksud dari niatan tersebut.

Pucuk dicinta ulam pun tiba, pelaku bertemu dengan korban di tempat biasanya ditemui.

"Lalu kemudian apa namanya korban didatangi oleh pelaku, terjadi cekcok mulut di situ dan kemudian langsung di langsung dibacok dulu di leher sebelah kiri dan setelah itu kepalanya dibacok dan terakhir ditusuk," katanya.

Menurutnya, tusukan ini yang cukup dalam sehingga langsung tembus sampai ke jantung dan korban mengalami pendarahan parah meninggal di tempat.