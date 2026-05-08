Kejari Jember Bongkar Dugaan Korupsi Klaim BPJS di Rumah Sakit

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kejaksaan Negeri Jember mengusut dugaan korupsi klaim dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember.

Kasus dugaan manipulasi tagihan BPJS Kesehatan periode 2019-2025 itu kini resmi naik ke tahap penyidikan.

Kepala Kejari Jember Yadyn mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan dokumen.

"Penyidik juga telah menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Yadyn saat konferensi pers di Jember, Kamis (7/5).

Menurut dia, hasil gelar perkara menemukan adanya dugaan praktik fraud berupa phantom billing dan upcoding yang dilakukan sejumlah rumah sakit.

Modus phantom billing dilakukan dengan mengajukan klaim layanan kesehatan atau obat-obatan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien.

Sementara upcoding dilakukan dengan memanipulasi kode diagnosis atau tindakan medis agar klaim yang dibayarkan lebih besar.

"Kemudian penyimpangan yang dilakukan juga berupa 'upcoding' yakni memanipulasi kode diagnosa atau prosedur menjadi lebih berat agar mendapatkan klaim yang lebih tinggi dari seharusnya," katanya.