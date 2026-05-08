Lansia Disekap Pacar Anaknya di Apartemen Surabaya, Uang dan Emas Rp2 Miliar Raib

Jumat, 08 Mei 2026 – 14:31 WIB
Petugas membawa kedua tersangka kasus penyekapan saat di bawa ke kantor Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya membongkar kasus penyekapan lansia berinisial KC (80) di sebuah apartemen kawasan Mulyorejo, Surabaya.

Pelaku diduga perempuan berinisial LA (31), yang ternyata merupakan kekasih anak korban sendiri.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan tersangka memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga untuk melancarkan aksi selama sekitar enam bulan hingga satu tahun.

"Pelaku adalah pacar dari anak korban sendiri yang sudah dikenal baik oleh keluarga," kata Luthfie, Kamis (7/5).

Menurut dia, tersangka membuat skenario seolah-olah korban sedang bepergian keliling Indonesia menikmati masa tua, padahal korban disekap di apartemen yang terkunci dari luar tanpa alat komunikasi.

Kasus itu bermula pada Oktober 2025 saat tersangka membawa korban ke apartemen tersebut. LA bahkan berpura-pura ikut menjadi korban penculikan agar tidak dicurigai keluarga.

"Saat ditemukan, korban justru meminta polisi menyelamatkan tersangka karena mengira mereka sama-sama disekap," ujarnya.

Selama berada di apartemen, kebutuhan makan korban dipenuhi melalui jasa pengiriman yang diatur orang suruhan tersangka.

Sumber Antara
