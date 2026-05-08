JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal 122 Ribu Pil LL Disita Polisi di Lamongan, 2 Pengedar asal Aceh & Sumatera Diringkus

122 Ribu Pil LL Disita Polisi di Lamongan, 2 Pengedar asal Aceh & Sumatera Diringkus

Jumat, 08 Mei 2026 – 14:09 WIB
122 Ribu Pil LL Disita Polisi di Lamongan, 2 Pengedar asal Aceh & Sumatera Diringkus - JPNN.com Jatim
Ilustrasi dua pengedar pil LL di wilayah pesisir Lamongan ditangkap polisi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sat Resnarkoba Polres Lamongan menggagalkan peredaran obat keras daftar G di wilayah pesisir Lamongan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sekitar 122 ribu butir pil berlogo LL.

Dua pelaku berinisial I (33) warga Aceh dan W (38) warga Kota Binjai, Sumatera Utara diringkus.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan pengungkapan kasus itu merupakan hasil penyelidikan Satresnarkoba bersama Unit Reskrim Polsek Brondong.

Baca Juga:

“Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan Sat Resnarkoba bersama Unit Reskrim Polsek Brondong terkait dugaan peredaran obat keras ilegal di wilayah pesisir,” kata Hamzaid, Kamis (7/5).

Kedua pelaku ditangkap pada Senin (4/5) sekitar pukul 12.00 WIB di depan kios jamu di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong.

Saat penggeledahan, polisi menemukan berbagai jenis obat keras daftar G yang diduga siap edar.

Baca Juga:

Barang bukti yang diamankan antara lain 122 botol pil LL berisi sekitar 122 ribu butir, 1.500 butir pil LL dalam plastik klip, 100 butir pil berlogo YY, 34 lembar Trihexyphenidyl, 78 lembar Tramadol, serta 19 ribu butir Hexymer 2.

"Selain obat-obatan, polisi turut menyita uang tunai Rp180 ribu, empat kardus, satu tas selempang, dua pak plastik klip kosong, dan dua unit telepon genggam," ujarnya.

Polisi membongkar peredaran obat keras di Lamongan dan menyita sekitar 122 ribu pil LL. Dua pelaku ditangkap.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pil LL Brondong pil dobel L polres lamongan pengedar narkoba pesisir lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU