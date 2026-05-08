Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Sadis di Simokerto Surabaya, Pelaku Residivis Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya mengungkap motif pembunuhan brutal yang menewaskan seorang pria di kawasan Sencaki, Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya.

Pelaku berinisial AR (55) nekat menghabisi korban diduga karena emosi setelah mendapat laporan adik kandungnya menjadi korban dugaan pelecehan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan pelaku ditangkap di Sampang, Madura sehari setelah kejadian.

"Korban dibacok di leher kiri, kemudian bagian kepala, lalu ditusuk di dada kiri hingga mengenai jantung sehingga korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal di lokasi," kata Luthfie, Kamis (7/5).

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (23/4) sekitar pukul 06.00 WIB.

Menurut Luthfie, tersangka naik pitam setelah adik kandungnya mengaku diraba dan mendapat ucapan tidak senonoh dari korban.

Pelaku bahkan sempat tiga kali mencari korban sejak dini hari sebelum akhirnya bertemu di lokasi yang biasa disinggahi korban.

"Pada pencarian ketiga, tersangka sudah membawa pisau. Saat bertemu korban sempat terjadi cekcok sebelum pelaku menyerang," ucapnya.